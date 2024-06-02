С 1 июля тарифы на услуги ЖКХ в России повысятся

Коммуналка в России вновь подорожает в разгар лета: с 1 июля ожидается повышение тарифов на услуги ЖКХ в среднем на десять процентов, напоминает «Прайм» со ссылкой на доцента экономического факультета РУДН Андрея Гиринского.

Эксперт связывает это с реакцией производителя услуг на изменения рынка. «Речь может идти о росте себестоимости продукта, инфляции, колебаниях курса национальной валюты и многих других факторах. Цены на услуги ЖКХ значимо не менялись с 2022 года, за это время многое изменилось», — говорит он.

Так, судя по утвержденной методике повышения тарифов, для каждого региона введены свои предельные нормы. Максимальные действуют в Забайкалье: там цены подскочат на 15 процентов; минимальные — в Хакасии: четыре процента. В Югре, судя по распоряжению Правительства РФ, индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги составит 9,6 процента.