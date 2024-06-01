Свыше тысячи домов отремонтируют в городах ХМАО

В городах ХМАО до конца 2025 года отремонтируют 1014 многоквартирных домов. Такое решение приняли на заседании координационного совета, сообщает телеграм-канал «Югра официально».

«1014 многоквартирных домов будут обновлены до конца 2025 года. Поменяют инженерные сети, заменят лифты, утеплят фасады и приведут в порядок крыши», - говорится в сообщении.

Ремонт уже прошел в 73 домах. Лидерами по темпам выполнения плана стали Покачи, Лангепас, Урай, а также Белоярский, Октябрьский и Нефтеюганский районы.