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В ХМАО в сотнях домов заменят лифты и утеплят фасады

Свыше тысячи домов отремонтируют в городах ХМАО

В ХМАО в сотнях домов заменят лифты и утеплят фасады
Фото: ru.freepik.com

В городах ХМАО до конца 2025 года отремонтируют 1014 многоквартирных домов. Такое решение приняли на заседании координационного совета, сообщает телеграм-канал «Югра официально».

«1014 многоквартирных домов будут обновлены до конца 2025 года. Поменяют инженерные сети, заменят лифты, утеплят фасады и приведут в порядок крыши», - говорится в сообщении.

Ремонт уже прошел в 73 домах. Лидерами по темпам выполнения плана стали Покачи, Лангепас, Урай, а также Белоярский, Октябрьский и Нефтеюганский районы.


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Сегодня в 13:49, просмотров: 31, комментариев: 0
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