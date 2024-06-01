Экологическая киноакция «Зеленое кино» пройдет в ХМАО в июне

В городах ХМАО с 1 по 30 июня пройдет окружная экологическая киноакция «Зеленое кино». Ее главная цель - привлечь внимание югорчан к экологическим проблемам с помощью киноискусства, сообщает телеграм-канал окружного Природнадзора.

«В программу киноакции вошло два художественных, один документальный фильмы и один мультфильм о природе, о людях, сохраняющих природу, о животных», - говорится в сообщении.

Кинопоказы пройдут в кинозалах АУ «Югорский кинопрокат» в Ханты-Мансийске (ул. Лопарева, 4) и социальном кинозале «Галерея кино» в Сургуте (пр-т Набережный, 7). Всего в киноакции примут участие более 60 киноплощадок в городах: Когалым, Мегион, Нижневартовск, Нефтеюганск, Нягань, Покачи, Пыть-Ях, Сургут, Югорск, Ханты-Мансийск, а также в Белоярском, Березовском, Кондинском, Нефтеюганском, Нижневартовском, Октябрьском, Советском, Сургутском и Ханты-Мансийском районах. Подробности - здесь.