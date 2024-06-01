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Свыше 500 югорчан пострадали от укусов клещей с начала сезона

300 югорчан обратились в больницу за неделю из-за укусов клещей

Свыше 500 югорчан пострадали от укусов клещей с начала сезона
Фото: ru.freepik.com

В ХМАО с начала сезона 542 человека обратились за медпомощью из-за укусов клещей. Такие данные приводит пресс-служба окружного Роспотребнадзора.

Чаще всего клещи нападали на людей в Кондинском районе (85 случаев), Пыть-Яхе (77) и Ханты-Мансийске (69). В Нижневартовске зарегистрировали 45 случаев, Сургуте - 44, Нефтеюганском районе - 36.

«За неделю 23.05.2024 - 30.05.2024 зарегистрировано 300 обращений за медицинской помощью в связи с присасыванием клещей, что меньше, чем в аналогичную неделю 2023 года, когда было зарегистрировано 615 случаев», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Больше всего югорчан пострадали от укусов клещей в лесу (30%), на дачах (26%) и в черте города (23.6%). От общего числа пострадавших 20% составляют дети.


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Сегодня в 11:43, просмотров: 119, комментариев: 0
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