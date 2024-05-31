Югорчанам рассказали, как избежать заражения опасной инфекцией

В ХМАО растет заболеваемость скарлатиной. В прошлом году больше всего заболевших зафиксировали в Пыть-Яхе, Ханты-Мансийске, Сургуте и Урае, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
«Заболеваемость скарлатиной в ХМАО-Югре в многолетней динамике за последние 10 лет приобрела тенденцию к росту. Наибольшая заболеваемость в 2023 году была в Пыть-Яхе, Ханты-Мансийске, Сургуте и Урае», - сказано в сообщении.
Скарлатина – инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем, например, при кашле или чихании. Также возможен контактный путь передачи – через игрушки, немытые руки, посуду, предметы ухода и при непосредственном прикосновении.
Для скарлатины характерно появление острого воспаления в ротоглотке, сыпи и повышения температуры тела. Причина появления инфекции — бактерии стрептококков группы А. Вероятность заразиться повышается при тесном контакте. Чаще всего скарлатиной болеют дети, посещающие детские сады и начальные классы школы.
В Роспотребнадзоре ХМАО рассказали, как уменьшить риск заражения скарлатиной:
не допускать контакта с больными скарлатиной, что в образовательных учреждениях обеспечивается за счет проведения утреннего фильтра;
проведение дезинфекции воздушной среды с использованием ультрафиолетового облучения или других способов, разрешенных для этих целей в образовательных учреждениях;
соблюдение режима проветривания – не менее четырех раз в день (по 8-10 минут).
проведение регулярных текущей и генеральной влажных уборок с применением дезинфицирующих средств;
дезинфекция игрушек в детских образовательных учреждениях;
соблюдение личной гигиены, мытье рук;
своевременное лечение всех хронических заболеваний: отитов, синуситов, тонзиллитов и других;
закаливание и занятия спортом;
рациональное и сбалансированное питание.
При выявлении больного скарлатиной в детских коллективах:
больного ребенка переводят в изолятор и вызывают родителей;
за контактными устанавливается медицинское наблюдение с ежедневным осмотром зева, термометрией в течение недели;
проведение санации всем лицам, контактировавшим с больными, а также имеющим хронические воспалительные поражения носоглотки, экстренную профилактику контактным по показаниям;
ограничительные мероприятия в группе/классе, где выявлен больной, сроком на 7 дней;
дезинфекция игрушек, посуды, мебели, воздушной среды помещений;
ежедневная уборка и проветривание всех помещений.