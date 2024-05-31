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​В Нижневартовском районе задержали пару с гашишем

На югорской трассе задержали мужчину и женщину с гашишем

​В Нижневартовском районе задержали пару с гашишем
Фото: телеграм-канал "Полиция Югры"

В Нижневартовском районе полицейские задержали мужчину и женщину, у которых при себе был наркотик. Инцидент произошел на трассе «Покачи – Лангепас», сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские остановили автомобиль Kia. Водитель и пассажир - 29-летняя женщина и 32-летний мужчина - заметно занервничали.

«В ходе осмотра автомобиля, а также личного досмотра мужчины полицейскими обнаружено и изъято 7 полимерных пакетов с неизвестным веществом. Согласно экспертизе, изъятое является наркотическим средством – гашиш массой 681,00 грамм», - отметили в пресс-службе.

По предварительным данным, мужчина приобрел наркотик в интернете и забрал из тайника-закладки в лесу. Он планировал реализовать запрещенное вещество на территории Югры мелкими партиями.

Югорчанина заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело.


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Сегодня в 12:30, просмотров: 141, комментариев: 0
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