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​В ХМАО река размывает ведущую в деревню дорогу

В Нижневартовском районе река размывает ведущую в деревню Соснино дорогу

​В ХМАО река размывает ведущую в деревню дорогу
Фото: телеканал Мегаполис

В Нижневартовском районе река размывает дорогу, которая ведет в деревню Соснино. По словам жителей, дорога разрушается с каждым годом все больше, но власти не помогают исправить ситуацию.

«У нас большая беда, дорога вдоль реки с каждым годом обрушивается все сильнее, жители неоднократно обращались в местное управление и даже писали в администрацию президента, но никто не хочет принимать никакие меры», — рассказали жители деревни «Мегаполису».

В администрации Нижневартовского района пояснили, что данный участок дороги находится на территории двух регионов - Югры и Томской области. Губернатор ХМАО поручила обратиться в правительство соседнего региона, чтобы совместно решить данный вопрос.

«Также губернатором Югры даны поручения администрации района по укреплению низменных территорий деревни Соснина, к работе приступили сегодня. Начали работы по укреплению таких мест мешками с песком. Работу продолжат в течение всего периода паводка с учетом повышения уровня воды. На сегодня подтопления самой деревни нет. В случае необходимости эвакуации для жителей подготовлены пункты временного размещения», - прокомментировали в мэрии.

Подтапливаемую дорогу временно перекрыли. Работы по ее отсыпке начнутся не раньше схода паводковых вод - в начале июля. Для жителей деревни организовали сообщение водным транспортом. До Нижневартовска можно добраться на теплоходе.


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Сегодня в 11:17, просмотров: 178, комментариев: 0
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