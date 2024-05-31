Почти 900 школьников Сургутского района отдохнут летом за пределами Югры

888 школьников из Сургутского района предстоящим летом отдохнут в летних лагерях за пределами Югры. Ребята побывают в Краснодарском крае, республике Башкортостан, Тюменской и Свердловской областях, сообщает телеграм-канал администрации Сургутского района.

«На днях 40 ребят уже отправились в Башкирию, вчера вечером 75 детей выехали в санаторий «Зори Анапы». Также ребята поедут в санаторий «Курьи» и в санаторно-оздоровительный лагерь имени Ю. А. Гагарина в Заводоуковске», - сказано в сообщении.

На приобретение путевок из окружного и районного бюджетов выделили 32,9 млн рублей.

В качестве сопровождающих в летние лагеря едут тренеры спортивных секций, где занимаются дети. За безопасностью школьников следят медработники и сопровождающие.