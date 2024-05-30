Югорский семейный капитал будет действовать до 2030 года

Югорский семейный капитал будет действовать до 31 декабря 2030 года. Об этом сообщается на сайте окружной думы.

«Внесены изменения в закон «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». В действующем законе срок ограничения – 31 декабря 2026 года», - сказано в сообщении.

Право на Югорский семейный капитал возникает у граждан России, родивших (усыновивших) второго ребенка или последующих детей, имеющих место жительства в автономном округе, а также родивших (усыновивших) детей, начиная с 1 января 2012 года, и зарегистрировавших их в органах ЗАГСа на территории автономного округа. Потратить выплату можно на покупку машины, жилья, погашение ипотеки, оплату учебы, медицинскую помощь и другие нужды.

«С 1 января 2024 года Югорский семейный капитал был установлен в размере 177 тысяч рублей и назначается при рождении второго и последующих детей. До 1 января 2024 года выплаты назначались при рождении третьего ребенка или последующих детей в размере 150 тысяч рублей», - отметил председатель думы Югры Борис Хохряков.

Ожидается, что численность получателей Югорского семейного капитала возрастет с 2025 года с 3600 до 9680 человек