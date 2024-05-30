В Югре детям и подросткам запретили заходить в кальянные и табачные лавки

В ХМАО детям и подросткам запретили приходить в вейпшопы, кальянные и табачные лавки. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, представители которой выступили с данной инициативой в думе округа.

«Данные изменения подготовлены в целях защиты детей от негативно влияющих на их нравственное и физическое здоровье факторов, а также в связи с распространением на территории региона торговых павильонов, реализующих никотиносодержащую продукцию», - сказано в сообщении.

В ведомстве предложили расширить список заведений и магазинов, которые запрещается посещать несовершеннолетним. Речь идет, в частности, о магазинах табачной продукции и кальянных.

За нарушение запретов предусмотрены штрафы: на должностных лиц в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей; на юридических - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

Собственники точек продажи должны будут разместить на местах информацию о полном запрете нахождения в них детей и подростков. Закон вступит в силу с 1 сентября.