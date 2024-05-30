16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  89,2589   EUR  96,8910  

Новости

Больше новостей
Надо ли обеспечить своих детей жильем?
Комментировать
0
Надо ли запретить в России ношение никабов, балаклав и любой одежды, скрывающей лицо в целях безопасности, как предлагает Госдума?
Комментировать
0
Больше опросов

38% заболевших ОРВИ и гриппом в Югре приходятся на Сургут

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Югре выше эпидпорога на 13,5%

38% заболевших ОРВИ и гриппом в Югре приходятся на Сургут
Фото: ru.freepik.com

В ХМАО заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась на 5% по сравнению с предыдущей неделей. При этом она превышает эпидемический порог на 13,5%, сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора.

Больше всего заболевших среди детей от 0 до 2 лет и от 3 до 6 лет. Меньше всего новых пациентов с ОРВИ и гриппом зарегистрировано среди взрослых.

«В территориальной структуре доминирует население городов Сургут – 38,6%, Нижневартовск – 11,3%, Нефтеюганск – 8,8%. Рост заболеваемости отмечается в 4-х муниципальных образованиях ХМАО-Югры. Наибольший рост произошел в городе Лангепас», - сказано в сообщении.

На это фоне выделяется Ханты-Мансийск, где заболеваемость ниже, чем на предыдущей неделе, на 18% и ниже эпидемиологического порога на 69,8%.

Заболеваемость коронавирусом в Югре сохранилась на уровне предыдущей недели. У большинства новых заболевших (94,8%) она протекала в форме ОРВИ, пневмонию диагностировали у 5,4% пациентов. Больше всего новых заболевших зафиксировали в Сургуте (61,1%), Нефтеюганске (7%) и Мегионе (5,9%).


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:18, просмотров: 81, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. По Югре пронеслась волна слухов о досрочной отставке Натальи Комаровой 834
  2. ​В Нижневартовске сорвался лифт с женщиной и ребенком 734
  3. ​Здание кинотеатра «Аврора» в Сургуте могут все-таки снести 731
  4. ​В Югре выросла заболеваемость корью в 124 раза 626
  5. ​Более тысячи многоквартирных домов Югры ожидает ремонт до 2025 года 585
  6. ​Дадут, но не нам 563
  7. ​Сургут выделит деньги на обновление 20 бюджетных учреждений 521
  8. ​Государственная библиотека Югры готовится отметить 90-летний юбилей 463
  9. ​Арендную плату за пользование муниципальным имуществом Сургута не повысят 447
  10. ​В Пыть-Яхе откроется обновлённый офис Сбера 407
  1. ​Мошенники нашли новый способ получить доступ к вашим «Госуслугам» 3418
  2. ​Снега почти не будет. Как в Сургуте начнется лето? 3245
  3. ​На пост главы Сургута заявился мужчина в шляпе 2047
  4. ​Из варяг в ханты 1834
  5. ​Сургутская власть должна принять принципиальное решение – не позволять строить архитектурный шлак, пока город еще можно спасти 1767
  6. В Сургуте отметили юбилей главного лицея, который готовит будущих силовиков 1746
  7. ​Меньшее из зол 1738
  8. Синоптики изменили прогноз по уровню воды в Оби в Нижневартовске 1702
  9. Сургутские школьники поедут на место, где развернулось Бородинское сражение 1634
  10. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 25-26 мая? // АФИША 1528
  1. ​Как отпразднуют День Победы в Сургуте 15383
  2. Короткая рабочая неделя начнется в ХМАО с небольшого плюса и северного ветра 6784
  3. ​В Пыть-Ях приехали участники «Битвы экстрасенсов» 6339
  4. ​Рыбаки, сворачивайте сети — в Югре начинается весенний нерест 6117
  5. Однако начиналось всё с маслобойки… 5880
  6. Депутат Госдумы предложил ввести в школах уроки целомудрия 5574
  7. ​С новосельицем! 4547
  8. ​Уровень реки Тобол, впадающей в Иртыш, поднимается с критической скоростью 4153
  9. ​22 место - у Сургута // Обзор СИА-ПРЕСС 4084
  10. Время, вперёд! Полвека назад в Сургуте… 4053

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика