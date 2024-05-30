Бывшего мэра Радужного назначили на пост директора департамента внутренней политики ХМАО

Бывшую главу Радужного Наталью Гулину назначили на пост директора департамента внутренней политики ХМАО. Она вступит в должность с 31 мая. Соответствующее распоряжение подписала губернатор Югры Наталья Комарова.

«До назначения на должность Наталья Гулина в течение шести лет, с 2018 года, являлась главой города Радужный. Наталья Гулина родилась в 1973 году в городе Дубоссары Республики Молдова. На протяжении более 30 лет живет и работает в Югре. С 1992 года биография Натальи Анатольевны неразрывно связана с городом Радужный, Почетным гражданином которого она является. Трудилась на разных должностях на предприятиях и в организациях Радужного, с 2001 года - работала в администрации города, где прошла пусть от заместителя заведующего юридического управления до главы: впервые возглавила муниципалитет в 2018 году, в октябре 2023 год избрана на второй срок», – говорится на сайте окружного правительства.

До 21 мая 2024 года директором департамента внутренней политики был Александр Скурихин, который руководил департаментом с 2015 года и оставил должность по собственному желанию.

Напоминаем, Наталья Гулина приняла решение уйти в отставку 27 мая.