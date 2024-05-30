Правительство Югры опровергает слухи об отставке губернатора Комаровой

Губернатор Югры Наталья Комарова стала предметом слухов об ее досрочной отставке в ближайшее время. В местных СМИ кандидатом на ее место называют мэра Тюмени Руслана Кухарука, который сегодня, 30 мая, прилетит в округ с рабочим визитом.

Однако в департаменте внутренней политики ХМАО опровергают эти слухи, поясняя, что у губернатора запланирован график до конца года. «Наталья Владимировна находится на рабочем месте. Готовится к дням Урала на ВДНХ, Петербургскому экономическому форуму и IT-форуму в Ханты-Мансийске. В целом, ее график распланирован до конца года», — прокомментировали в департаменте URA.RU.

Напоминаем, что за два месяца в регионе должности глав муниципалитетов покинули Валерий Лупырь (Белый Яр), Эльвира Бугай (Нефтеюганск), Николай Рудышин (Федоровский) и Андрей Филатов (Сургут).