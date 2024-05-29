В Думе Югры рассказали о росте заболеваемости по 42 нозологиям

В 2023 году в ХМАО выросла заболеваемость корью в 124 раза. В целом, рост отметили по 42 нозологиям. Об этом на заседании комитета окружной Думы по социальному развитию рассказала депутат окружной Думы, член фракции «Единая Россия», президент Центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева.

«В этом списке на первом месте корь – выросла в 124 раза, коклюш – в 11,6 раз, грипп, скарлатина, стрептококковая инфекция – в 2,2 раза. Увеличилось также и количество заболевших ветряной оспой. Эти факты объясняются истощением иммунной прослойки населения, большим количеством необоснованных отказов от плановых прививок. Призываю всех граждан заботиться о своем здоровье, принимать правильные решения при выборе профилактики, думать о будущем своих детей», − объяснила Лариса Белоцерковцева.

Между тем в регионе наблюдается снижение заболеваемости по 26 нозологиям. В их числе – пневмония COVID-19, которая снизилась в 16,6 раза, заболеваемость COVID-19 − в 5,2 раза. Также в 1,2 раза уменьшилось количество случаев ротавирусной инфекции. Это связывают с увеличением объема вакцинации.