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​В Югре столкнулись автобус и «КамАЗ» - пострадали два человека

Два пассажира автобуса получили травмы в ДТП с «КамАЗом» в ХМАО

​В Югре столкнулись автобус и «КамАЗ» - пострадали два человека
Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция ХМАО"

В Нефтеюганском районе накануне, 28 мая, столкнулись вахтовый автобус и «КамАЗ». В аварии пострадали два человека, сообщают в региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло у 8 часов утра на 707 км автодороги Нефтеюганск - поселок Мамонтово. Предварительно установлено, что 59-летний водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с попутно движущимся «КамАЗом» под управлением 33-летнего мужчины.

В результате ДТП два пассажира автобуса получили травмы.

Других аварий с пострадавшими в округе за минувшие сутки не зарегистрировано.


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Сегодня в 10:51, просмотров: 77, комментариев: 0
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