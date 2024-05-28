Губернатор Югры посетила учебный полигон «Газпромнефть-Хантос»

Губернатор Югры Наталья Комарова посетила новый учебный полигон компании «Газпромнефть-Хантос», который открылся в мае текущего года на Южно-Приобском месторождении. Эта специализированная площадка предназначена для практического обучения и повышения квалификации работников нефтегазовой отрасли.

Полигон включает учебно-производственные участки, воссоздающие реальные условия работы на производственных площадках. Среди них – участки для текущего и капитального ремонта скважин, эксплуатационного и разведочного бурения, а также для добычи нефти и газа. Такая подготовка способствует распространению передовых технологий и формированию квалифицированных специалистов в нефтегазовой отрасли.

На полигоне будут обучаться не только специалисты «Газпромнефть-Хантос», но и сотрудники нефтесервисных компаний, работающих на объектах «Газпром нефти» по всей Югре и за её пределами. Обучение включает как теоретические лекции, которые будут читать специалисты Югорского государственного университета, так и практические занятия под руководством действующих сотрудников предприятия.

Наталья Комарова сообщила, что в этом году обучение на полигоне пройдут более 700 человек. При этом она подчеркнула значимость новой образовательной площадки для развития регионального нефтегазового комплекса.

В рамках своей поездки губернатор также приняла участие в товарищеском матче по мини-футболу, который проходил на месторождении в рамках турнира «Спорт на вахте». Это спортивное мероприятие собирает команды работников предприятий «Газпром нефти» из разных регионов, включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Томскую, Тюменскую и Оренбургскую области. Участники соревнуются в различных дисциплинах: мини-футболе, волейболе, баскетболе, настольном теннисе и гиревом спорте.