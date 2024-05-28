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​В Югре паводок проходит без серьезных происшествий, ситуация находится под ежечасным контролем

Югра провела масштабную подготовку к возможным последствиям паводка

​В Югре паводок проходит без серьезных происшествий, ситуация находится под ежечасным контролем
Фото Ханты-Мансийский ЦГМС

Югра спокойно проходит через паводковый период. Все службы региона находятся в постоянной готовности, а отслеживание ситуации с уровнем воды проходит почти в онлайн-формате. Этому вопросу посвящаются регулярные заседания оперативного штаба, который возглавляет губернатор Наталья Комарова.

В ходе одной из последних рабочих встреч Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды подтвердил, что, несмотря на отсутствие угрозы большой воды, регион подготовился ко всем возможным развитиям ситуации. Проведены межведомственные учения, определены маршруты эвакуации и места для временного размещения не только югорчан, но и домашних животных.

На заседании особое внимание уделялось мониторингу уровня воды в ключевых водоемах. Начальник Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии Ольга Волковская подчеркнула стабильность ситуации, но несколько населенных пунктов, включая Нижневартовск, Сытомино, Угут и Саранпауль, находятся под особым контролем из-за потенциальной угрозы подтопления.

«В целом тенденция стабильная. За последний сутки на большинстве рек изменения уровня воды незначительные. Информация находится на постоянном контроле. Следим за ситуацией», – подчеркнула Ольга Волковская.

По данным окружного управления МЧС, на территории Сургута уже зафиксированы случаи подтопления земельных участков. В реке Черная подтоплены 23 участка, а уровень воды в реке Вандрас превысил критическую отметку. Нефтеюганский район также столкнулся с частичным подтоплением территорий.

Петр Кугуй, начальник Главного управления МЧС по Югре, сообщил о режиме повышенной готовности, введенном в трех муниципалитетах: Нижневартовске, Сургуте и Нефтеюганском районе. «Муниципальные образования занимаются информированием населения о характеристиках текущей ситуации и мерах по обеспечению безопасности», – добавила Наталья Комарова, обратив внимание, что в отношении территорий традиционного природопользования и проживающего на них населения сформированы отдельные мероприятия.

В одном из заседаний принимал участие полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. «Необходимо работать на опережение. Во всех населенных пунктах, где есть угроза и риск подтопления, уже сейчас надо начинать подомовые обходы и оповещать граждан о предстоящей стихии и предлагать варианты необходимой помощи в случае эвакуации», – подчеркнул полпред. Владимир Якушев также обратил внимание коллег на необходимость заранее готовиться к возможным эвакуациям, а также укрепить гидротехнические сооружения. «Как показала практика Курганской и Тюменской областей, паводок в этом году непредсказуем. Вода топит те поселки, куда раньше не приходила. Также прошу провести анализ исторических наблюдений уровня воды и поведения рек», – сказал представитель президента.

Группировка оперативного реагирования на паводок в Югре составляет более 4,6 тысячи человек и тысячи единиц техники, среди которых 189 плавсредств и 7 беспилотников. Также сформирован запас средств индивидуальной защиты, антисептических и дезинфицирующих средств, продуктов питания и предметов первой необходимости для оснащения пунктов временного размещения, коих в Югре создано 65 штук.

Губернатор Комарова поручила сформировать мобильные межведомственные рабочие группы для выезда в муниципальные образования с оценкой готовности сил и средств к паводковому периоду. В первую группу по уровню риска и внимания попали Сургут и Сургутский район, во вторую – Мегион и Нижневартовск с районом, в третью и четвертую – Нефтеюганский и Ханты-Мансийский районы. По ходу развития событий актуальность групп может быть пересмотрена. «Особое внимание – дорогам и мостам. В целом ситуацию контролировать ежечасно, а в некоторых муниципалитетах ежеминутно», – обратилась к главам муниципалитетов Наталья Комарова.


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Сегодня в 13:44, просмотров: 136, комментариев: 0
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