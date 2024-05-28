Югорчанам рассказали, как избежать инфекций во время паводка

В Роспотребнадзоре ХМАО дали рекомендации на время паводка. Соблюдение правил позволит избежать инфекционной заболеваемости на подтопляемых территориях, отметили в ведомстве.

Санврачи рекомендуют:

не употреблять некипяченую воду из родников, каптажей, колодцев. Для питья желательно использовать бутилированную воду. При этом обращать внимание на условия хранения, указанные производителем на этикетке, как в местах ее продажи, так и дома. Если пользуетесь кулером, необходимо обеспечить его регулярную дезинфекционную обработку, замену фильтров, с периодичностью, предусмотренной в паспорте на установку;

тщательно мыть руки с мылом после посещения туалета, контакта с животными, перед приготовлением и приемом пищи;

употреблять в пищу продукты только после достаточной термической обработки;

при употреблении овощей и фруктов в сыром виде необходимо тщательно промывать их водой и обдавать кипятком;

не использовать для питья, приготовления пищи, мытья посуды, детских игрушек талую воду;

в частном секторе своевременно проводить мероприятия по откачке жидких бытовых отходов;

«Важной мерой профилактики вирусного гепатита А, дизентерии, брюшного тифа является вакцинация населения, попавшего в зону подтопления. Иммунизация против гепатита А проводится двукратно, с интервалом в 6-12 месяцев. Сформированный иммунитет обеспечит защиту от заболевания вирусным гепатитом А до 15 лет. От дизентерии прививку ставят детям после трех лет и взрослым. Вакцинация от брюшного тифа проводится по эпидемическим показаниям в возрасте от 3-х лет», - уточнили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.