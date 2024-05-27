В Югре прошел эфир с экспертом по обретению ресурсного состояния

В Югре прошел прямой эфир с экспертом по обретению ресурсного состояния Натальей Корчагиной, сертифицированным тренером международной федерации коучинга. Наталья поделилась своими знаниями о том, как распознать признаки профессионального выгорания и как с ним бороться.

Эксперт объяснила, что усталость, тревожность и проблемы со сном, которые не проходят даже после отдыха, могут быть признаками снижения жизненного ресурса или начала выгорания. Когда человек способен выполнять только до 30% задуманного, это тревожный знак, требующий внимания. Однако только квалифицированный специалист может поставить точный диагноз.

В 2022 году Всемирная организация здравоохранения внесла профессиональное выгорание в реестр заболеваний. Наталья указала, что выгорание проходит через четыре стадии, и на последней может потребоваться психотерапевтическая или даже психиатрическая помощь.

Корчагина подчеркнула важность умения замечать ранние маркеры выгорания и своевременно обращаться за помощью к специалисту. Она также рекомендовала использование профессиональных тестов, таких как методика Владимира Бойко, для самодиагностики состояния.

Эксперт поделилась, что только 14% людей после выгорания возвращаются на руководящие должности. Она советует вести активную и насыщенную жизнь, распределяя внимание между семью, работой, обучением, отдыхом, здоровьем, хобби и другими важными сферами жизни.

Наталья также рассказала о четырех уровнях подпитки, которые помогают восполнить энергию: физический (сон, отдых, активность), интеллектуальный (образование, обучение), духовный (смыслы, ценности) и эмоциональный (ощущение собственной значимости).

На вебинаре Корчагина подчеркнула важность сохранения позитивного взгляда на жизнь, поскольку страхи и сомнения питают негативные эмоции. Прогресс в мышлении и поиск новых решений начинаются с осознания и использования личных ресурсов, заключила эксперт.