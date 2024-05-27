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​Власти ХМАО объяснили вырубку деревьев и кустарников рядом с реконструируемой трассой

Власти объяснили вырубку деревьев и кустарников на трассе Нижневартовск - Радужный

​Власти ХМАО объяснили вырубку деревьев и кустарников рядом с реконструируемой трассой
Фото: телеграм-канал "Управление автодорог Югры"

В управлении автодорог Югры объяснили вырубку деревьев и кустарников рядом с дорогой Нижневартовск - Радужный, где в мае начался капитальный ремонт. Это нужно для обустройства полосы отвода, которая обеспечивает безопасность движения и возможность будущей реконструкции.

«Любая дорога имеет полосу отвода. Это территория (земельный участок), включающая само дорожное полотно, обочины и прилегающую территорию с объектами инфраструктуры. Ширина полосы отвода зависит от категории дороги и может составлять от 25 до 150 метров», - сообщили в управлении.

Там добавили, что излишняя растительность на полосе отвода может ухудшать видимость для водителей, что увеличивает риск аварий, и разрушать дорожное полотно из-за корней деревьев. Поэтому вырубка древесно-кустарниковой растительности - обязательная часть работ по обслуживанию дорог.

«В Югре уделяют особое внимание очистке полос отвода. В этом году уже расчищено более 23 гектаров растительности. В первую очередь работы ведутся на аварийно-опасных участках и участках капитального ремонта», – пояснил директор КУ «Управление автомобильных дорог» Алексей Осинцев.

На трассе Нижневартовск - Радужный вырубка деревьев и кустарников связана не только с безопасностью, но и с расширением дороги до четырех полос. Это позволит увеличить пропускную способность трассы в два раза.


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Сегодня в 14:53, просмотров: 54, комментариев: 0
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