Жители Сургутского района приняли участие в экозабеге

В поселке Барсово Сургутского района в минувшие выходные прошла экологическая акция «Югра-экозабег. Чисто побегать!». Участие в ней приняли свыше 50 человек, многие пришли с детьми, сообщает телеграм-канал администрации Сургутского района.

Акция прошла на территории рядом с лыжной базой. Перед стартом для участников провели небольшую зарядку, после чего бегуны с перчатками и мешками для мусора отправились в лесной массив.

«Это уже ежегодное мероприятие, приуроченное к XXI акции "Спасти и сохранить". Сургутский район активно принимает в ней участие. Радостно, что подключились все поселения района. Во многих из них сейчас проходят субботники и экозабеги», - рассказала заместитель директора департамента ЖКХ администрации Сургутского района Юлия Гайбадулина.

Участники экозабега смогли позаботиться не только о природе, но и о своих питомцах. На площадке работали специалисты ветеринарной службы. Все желающие могли бесплатно привить животных от бешенства.