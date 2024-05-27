Глава Радужного решила уйти в отставку

Глава Радужного Наталья Гулина приняла решение уйти в отставку. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

«Приняла для себя непростое решение – завершить службу на посту главы Радужного. Это был долгий, сложный, но очень яркий и интересный путь. Я прожила в Радужном более 30 лет, 23 из которых работала в администрации города. Прошла путь от сотрудника юридического управления до главы муниципалитета», - написала Наталья Гулина.

О дальнейших планах она не сообщила, уточнив лишь, что «любой финал существующего – это лишь начало чего-то нового».

Ранее в ХМАО уволились несколько мэров. В отставку по собственному желанию ушла глава Нефтеюганска Эльвира Бугай. Заявление на увольнение также написал мэр Сургута Андрей Филатов.