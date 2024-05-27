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В ХМАО в отставку уходит еще один мэр

Глава Радужного решила уйти в отставку

В ХМАО в отставку уходит еще один мэр
Фото: телеграм-канал Наталья Гулиной

Глава Радужного Наталья Гулина приняла решение уйти в отставку. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

«Приняла для себя непростое решение – завершить службу на посту главы Радужного. Это был долгий, сложный, но очень яркий и интересный путь. Я прожила в Радужном более 30 лет, 23 из которых работала в администрации города. Прошла путь от сотрудника юридического управления до главы муниципалитета», - написала Наталья Гулина.

О дальнейших планах она не сообщила, уточнив лишь, что «любой финал существующего – это лишь начало чего-то нового».

Ранее в ХМАО уволились несколько мэров. В отставку по собственному желанию ушла глава Нефтеюганска Эльвира Бугай. Заявление на увольнение также написал мэр Сургута Андрей Филатов.


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Сегодня в 10:12, просмотров: 78, комментариев: 0
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