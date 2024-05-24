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В Югре молодежь училась придумывать сериалы

В Ханты-Мансийске прошел интенсив медиашколы, посвященный сериалам

В Югре молодежь училась придумывать сериалы
Фото ugra-news.ru

В Ханты-Мансийске только что завершился захватывающий интенсив региональной медиашколы, посвященный мастерству создания сериалов, сообщает ugra-news.ru. В этом году обучение в медиашколе стало особенным: к участию в интенсиве присоединились жители подшефной Макеевки, для которых поездка в Ханты-Мансийск стала первым визитом в этот регион и первым опытом полета на самолете.

Тема интенсива «Как снять сериал?» привлекла 26 участников, среди которых было трое гостей из Макеевки. Они, наравне с участниками из Югры, погрузились в мир кинематографа, уча на опыте федеральных и региональных экспертов. Все этапы создания сериала, от написания сценария до монтажа и премьеры, были тщательно разобраны.

Один из участников, Егор Смирнов из Макеевки, поделился своими впечатлениями: «Было интересно узнать, как пишется сценарий, как работают сериалы, что такое постпродакшн, как в принципе работает киноиндустрия. Мы с командой делаем медиапроект – свое студенческое шоу. Надеюсь, что получится применить полученные рекомендации в дальнейшем, привнести в наш продукт что-то уникальное, что-то интересное. Эксперты, которые с нами работали – это люди, добившиеся успеха в своей профессиональной среде, поделились с нами полезными знаниями, как в теории, так и на практике».

Особое впечатление на участников произвела глубина обучения и возможность непосредственного общения с признанными профессионалами индустрии. Кульминацией мероприятия стала презентация учебных проектов перед экспертной комиссией, включая Александра Бабушкина, креативного директора медиахолдинга «Югра», и других видных фигур медиаиндустрии. Лучшие проекты получили не только высокую оценку, но и предложения о поддержке в их дальнейшей реализации.

Среди представленных проектов был сериал «Шестеренка» о дистопической России, где детская креативность используется как источник энергии. А также семейно-игровое шоу «Квест-Комната», призванное укрепить семейные узы через совместное преодоление заданий.

Этот интенсив стал ярким свидетельством того, как медиаобразование может стать мостом между регионами и культурами, обогащая и расширяя горизонты участников и всего медиасообщества.


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Сегодня в 18:07, просмотров: 69, комментариев: 0
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