Проверки в школах Югры: Роспотребнадзор выявил нарушения санитарных требований

Сотрудники Роспотребнадзора ХМАО провели серию внеплановых проверок поставщиков пищевых продуктов в школы Югорска и Советского района. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«В ходе проверок были выявлены нарушения санитарного законодательства, в основном они связаны с сопроводительной документацией, маркировкой продуктов, условиями и сроками их хранения, транспортировкой и несоответствием по показателям качества», - сказано в сообщении.

Санврачи возбудили 11 дел об административных правонарушениях и выписали штрафы на общую сумму 85,5 тысячи рублей. Руководителям организаций, допустившим нарушения, выдали предписания об устранении выявленных проблем в установленные сроки.