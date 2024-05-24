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​Общественный транспорт в Югре оснастят искусственным интеллектом

В Югре планируют применять искусственный интеллект в автобусах

​Общественный транспорт в Югре оснастят искусственным интеллектом
Фото: администрация Сургута

В ближайшее время в Югре начнут применять искусственный интеллект в работе общественного транспорта. Сейчас идет выбор программного обеспечения, рассказали в группе «Стройкомплекс Югры» во «ВКонтакте».

«Современные цифровые решения не только помогут минимизировать скопление людей на остановках и в самом транспорте, но и существенно повысят безопасность пассажиров. «Умные» камеры будут следить за состоянием водителя и определять степень его усталости, а также считать, сколько зашло пассажиров, определять их пол, возраст и другие параметры», − говорится в публикации.

Между тем, в Сургуте местные жители жалуются на перебои с автобусами. Оказалось, что общественный транспорт не всегда отображается на карте из-за настройки оборудования.


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Сегодня в 10:33, просмотров: 69, комментариев: 0
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