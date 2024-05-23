Плавполиклиника «Николай Пирогов» посетит 48 населенных пунктов в ХМАО

В Югре заработала плавполиклиника «Николай Пирогов». За пять месяцев специалисты посетят 47 отдаленных и труднодоступных населенных пунктов региона, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«В рейс отправилось 24 медицинских работника — это терапевты, кардиологи, неврологи, стоматологи, рентгенологи и многие другие. Югорчане смогут сделать клиническую лабораторную и ультразвуковую диагностику, УЗИ, ЭКГ, маммографию, флюорографию и другие базовые исследования», - говорится в сообщении.

Медики уже прибыли в Большой Атлым Октябрьского района. Далее по плану — Березовский район. Работники передвижной поликлиники посетят также Белоярский, Кондинский, Ханты-Мансийский и Сургутский районы.