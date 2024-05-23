ХМАО оказался на четвертом месте в рейтинге качества жизни

В 2023 году топ-5 рейтинга качества жизни вошли Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, ХМАО и Татарстан. Результаты озвучил президент России Владимир Путин во время наблюдательного совета АСИ.

«У всех наших планов, экономических, технологических и тем более социальных, есть важнейшее измерение и важнейший критерий оценки нашей работы – это благополучие людей. Думаю, будет правильно, если интегральным механизмом оценки действий Правительства, регионов по реализации национальных целей будет служить Национальный рейтинг качества жизни в субъектах Федерации, который ежегодно формирует Агентство. По сути, он затрагивает все ключевые направления: поддержку семей, образование, здравоохранение, экологическое благополучие, формирование среды для жизни в наших регионах», − подчеркнул глава страны.

Кроме того, итоги рейтинга за 2023 год показали положительную тенденцию в сфере образования и создания возможностей для развития ребенка: на 17,4% выросла удовлетворенность процессом записи ребенка в детский сад, на 11% – в школу, почти на 20% – в кружки и секции.

Отмечается повышение удовлетворенности жилищными условиями на 5,5%, наличием и оснащенностью парковых зон − почти на 8%. Медицинским обслуживание также стали более довольны − на 24%.

Уровень удовлетворенности социальными услугами в 2023 году составил 80%, а уровень информируемости населения о социальном обслуживании вырос почти на 20%. Помимо этого больше трети опрошенных обратили внимание на то, что общество стало благосклоннее относиться к людям с ограниченными возможностями, повысилась доступность услуг и среды для таких граждан.