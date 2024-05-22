Суд оштрафовал медсестру из Лангепаса за раскрытие врачебной тайны

Лангепасский городской суд вынес приговор медсестре больницы. Женщину признали виновной в раскрытии врачебной тайны, сообщает телеграм-канал «Суды Югры».

«В декабре прошлого года медсестре стало известно о выявленных у двух пациентов заболеваниях. Этой информацией она незаконно поделилась со своим знакомым, по его просьбе отправила фотоизображения медицинских документов. Таким образом, женщина нарушила право пациентов на личную тайну и неприкосновенность частной жизни», - сказано в сообщении.

Вину медсестра признала. Суд приговорил женщину к штрафу в 120 тысяч рублей, который она уже заплатила.