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​Медсестра из Лангепаса получила штраф за раскрытие врачебной тайны

Суд оштрафовал медсестру из Лангепаса за раскрытие врачебной тайны

​Медсестра из Лангепаса получила штраф за раскрытие врачебной тайны
Фото: ru.freepik.com

Лангепасский городской суд вынес приговор медсестре больницы. Женщину признали виновной в раскрытии врачебной тайны, сообщает телеграм-канал «Суды Югры».

«В декабре прошлого года медсестре стало известно о выявленных у двух пациентов заболеваниях. Этой информацией она незаконно поделилась со своим знакомым, по его просьбе отправила фотоизображения медицинских документов. Таким образом, женщина нарушила право пациентов на личную тайну и неприкосновенность частной жизни», - сказано в сообщении.

Вину медсестра признала. Суд приговорил женщину к штрафу в 120 тысяч рублей, который она уже заплатила.


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Сегодня в 15:47, просмотров: 76, комментариев: 0
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