Что для правительства Югры значит уход директора департамента внутренней политики

Александр Скурихин, глава департамента внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, покинул окружное правительство после почти четвертьвековой службы. С 2000 года Скурихин работал в региональных органах власти, а с 2015 года возглавлял департамент внутренней политики.

«Признателен губернатору автономного округа Наталье Владимировне Комаровой за предоставленную возможность принести пользу жителям Югры, работать над государственными задачами по обеспечению общественно-политической устойчивости. Благодарю всех своих коллег за вклад в общее дело, за понимание, поддержку и постоянную готовность решать любые задачи в составе Команды Югры во благо югорчан», – приводит его слова департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей региона.

Под руководством Скурихина департамент успешно провел ряд важных электоральных кампаний, включая президентские выборы 2018 и 2024 годов, выборы Госдумы 2016 и 2021 годов, а также голосования по изменению Конституции в 2020 году. За время его управления департамент прошел через реорганизацию, и на каждом этапе губернатор высоко оценивала деятельность этой структуры.

Источники, близкие к правительству Югры, говорят, что после ухода из департамента Скурихин планирует вернуться к преподавательской деятельности в Югорском государственном университете, где он уже имел опыт работы с 2006 по 2015 год. Ожидается, что он будет вести подготовку специалистов в области государственного и муниципального управления, что особенно актуально в свете повышенного спроса на квалифицированные кадры.

Политолог Борис Григорьев характеризует Александра Скурихина как профессионала и опытного управленца. Наблюдатель также считает, что в регионе не возникнет проблем с подбором кандидата на освободившуюся должность.

«Задача подобрать достойного кандидата. В Югре за последние годы значительно усилили подготовку квалифицированных администраторов, системно готовят управленцев под возникающие задачи, в том числе по политической части, проводят обучение по аналогии с федеральной «Школой мэров», – отметил Борис Григорьев. – И Скурихин, профессионал и опытный управленец, непосредственно участвовал в создании этой системы подготовки. Уверен, что губернатор подберет сопоставимую замену Александру Александровичу, причем из местных специалистов».