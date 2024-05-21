Завершен масштабный труд по подготовке восьмитомной «Академической истории Югры»

На выставке «Трудовые династии России», проходящей на ВДНХ в легендарном павильоне «Рабочий и колхозница», была представлена масштабная академическая работа — восьмитомная «Академическая история Югры». Это первый в России настолько подробный и качественно проработанный научный труд, полностью посвященный истории одного региона. Подготовленный коллективом ученых из РАН, Уральского федерального университета и научных учреждений Югры, этот проект уже назван уникальным достижением в области исторического научного исследования.

На презентации присутствовали видные научные и общественные деятели, включая вице-президента РАН Николая Макарова, заместителя министра образования и науки РФ Константина Могилевского, губернатора Югры Наталью Комарову, генерального директора Российского общества «Знание» Максима Древаля, директора Института российской истории РАН Юрия Петрова, известного знатока, журналиста и депутата Госдумы Анатолия Вассермана и других.

Наталья Комарова в своем выступлении подчеркнула значимость проекта в контексте недавно утвержденных президентом РФ Основ государственной политики в области исторического просвещения. Она особо отметила, что историческое просвещение и повышение исторической грамотности населения являются ключевыми для сохранения национальной идентичности и культурного наследия страны.

«Автономный округ – первый регион, заключивший соглашение о сотрудничестве с Российским обществом «Знание». Наше партнерство создает максимально благоприятные условия для вовлечения югорчан, россиян, соотечественников, живущих за рубежом, зарубежных соратников в просветительскую деятельность, – отметила глава Югры. – В марте ученые Российской академии наук завершили комплексное исследование истории нашего региона. Автономный округ – единственный регион страны, реализовавший в новой истории такой исследовательский проект».

Наталья Комарова также добавила, что «Академическая история Югры» – это первый за время существования региона масштабный труд, посвященный всем историческим эпохам (от палеолита – 16-17 тысячелетия до нашей эры, – до современности), объемлющий вклад автономного округа и многих поколений его жителей в развитие России. Эта работа станет авторитетным источником знаний для будущих поколений и повышения исторической грамотности россиян.

«Восьмитомник дает материал для того, чтобы в первую очередь в учебных заведениях региона использовать эти знания в образовательном процессе. Речь идет и об уроках истории родного края в школе, – отметил Константин Могилевский. – Я думаю, что учителя истории с удовольствием воспользуются этим массивом знаний. Можем подумать и о том, чтобы в университетах, расположенных в Югре, реализовать пилотный проект по изучению региональной истории в рамках курса истории России».

Работа над многотомником длилась пять лет, и в нее включились более 130 ученых из различных научных центров России. Исследование охватило все исторические эпохи, прошедшие на территории Югры, и было основано на анализе множества письменных источников, археологических данных и результатов экспедиций. Значимость проекта для исторической науки и образования неоспорима, и как подчеркнул один из рецензентов, методология и подходы, примененные при подготовке этого труда, могут служить образцом для подобных исследований других регионов России.

«История Югры – это история контрастов. С одной стороны – Север – это место сохранения традиционных форм жизни и хозяйства, где сама природа, казалось бы, тысячелетиями ограничивала возможность инноваций и сдерживала рост развития. С другой стороны – именно нефтегазовые ресурсы Ханты-Мансийского автономного округа в новейшее время дают возможность для рывка, общего развития страны, Югры, – подчеркнул вице-президент РАН Николай Макаров. – Что объединяет в Югре столь разные пласты истории – опережение, которое необходимо для освоения Севера. Книга заслуживает самой высокой оценки — это, конечно, пример другим регионам, потому что тот опыт, который был отработан в период подготовки этого издания, может быть с успехом задействован и при подготовке других региональных историй».

«Эта работа позволяет нам прикоснуться к прошлому, сохранить историческую правду, пронести ее сквозь поколения, – отметил во время презентации труда Максим Древаль. – Михаил Ломоносов сказал: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет и будущего». И этот труд – это вклад в наше общее будущее. Я хочу поблагодарить Наталью Владимировну, всех ученых, коллег и регион с таким успешным проектом. Благодарю за организованную выставку «Трудовых династий», за огромный вклад в просветительскую деятельность, работу Российского общества «Знание», которую оказывает регион и лично Наталья Владимировна своими лекциями, экскурсиями, вниманием к деятельности нашей организации».

«Сегодняшний день – праздничный для нашей исторической науки, Ханты-Мансийского автономного округа. Мы получили тот продукт, который, я надеюсь, окажется хорошим примером для других регионов, – добавил сопредседатель редакционного совета «Академической истории Югры» Юрий Петров. – С 90-х годов активно развивается региональная история, но не всегда это происходит в достаточной консолидации с федеральными научными учреждениями. Получилась не краеведческая картина истории края, а полномасштабная, академическая. Думаю, что мы задали неплохой уровень для наших исследователей».

«Должен сказать, что даже это издание готовилось не только региональными, но и общефедеральными силами. И главный вклад региона именно в том, что он эту работу запустил и поддерживал, – высказался Анатолий Вассерман. – На мой взгляд, это очень полезный пример регионального и общефедерального взаимодействия. Часто слышу — зачем нам смотреть в прошлое, надо двигаться в будущее. Не зная предыдущего пути, нельзя выбирать последующий. И правильный выбор тесно связан с текущими событиями. Текущая политика неразрывно связана с историческими исследования и соотвенно важно выбрать ту концепцию. Наши исторические исследования и данный труд в частности опираются на концепцию единства многообразия».

Первые экземпляры издания уже переданы в крупнейшие академические библиотеки и университеты страны, а в течение года они будут доступны в библиотеках и образовательных учреждениях по всей России. Таким образом, «Академическая история Югры» не только вносит вклад в науку, но и служит мостом между поколениями, способствуя образовательной и культурной интеграции.