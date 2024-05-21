В Сургутском районе готовы протестировать новую инфосистему по госзакупкам

Сургутский район готов стать пилотной площадкой для тестирования новой инфосистемы по госзакупкам. Такое предложение муниципалитет направил в Федеральное казначейство в рамках Всероссийского форума-выставки «Госзаказ», сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

«Тестирование предполагает заключение контрактов с единственным поставщиком в цифровом формате, что станет еще одним шагом в повышении прозрачности системы закупок района», - написал Трубецкой на своей странице в ВК.

У муниципалитета уже есть успешный опыт внедрения цифровых сервисов в закупочную отрасль, добавил он. Так, Сургутский район одним из первых в ХМАО стал использовать электронный магазин для малых закупок и присоединился к окружной системе ГИС «Госзаказ».

Форум-выставка «Госзаказ» прошел в Инновационном центре «Сколково». В составе делегации Югры Сургутский район представлял председатель комитета экономического развития Вениамин Матаев.

Также на выставке представитель Сургутского района направил предложение в Минфин о внесении изменений в законодательство о контрактной системе. Для поддержки субъектов малого предпринимательства предлагается увеличить пороговые значения начальных цен контрактов с СМП с 20 до 50 млн рублей. Это поможет сделать участие в закупках для них более привлекательным и сократит сроки заключения контрактов с 10 до 5 дней.