16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  92,4155   EUR  100,1259  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Владимир Путин и Наталья Комарова открыли образовательный центр «Добрино» в ХМАО

В столице Югры открылся единственный в России образовательный центр «Добрино»

​Владимир Путин и Наталья Комарова открыли образовательный центр «Добрино» в ХМАО
Фото: t.me/komarova_ugra

В Ханты-Мансийске открылся круглогодичный молодежный образовательный центр «Добрино» для лидеров НКО и добровольцев. Его работу запустил президент РФ Владимир Путин во время рабочего совещания.

«Как мы и планировали – и считаю, что это абсолютно правильно – все новые центры, по итогам конкурсного отбора будут иметь свою смысловую, тематическую специализацию или свою «изюминку», чтобы каждый молодой человек мог найти, выбрать именно то, что ему интересно, что ему важно. Так, например, на Камчатке это будет экологическая повестка, в Нижегородской области – государственное и муниципальное управление, в Ханты-Мансийском автономном округе – развитие гражданского общества и добровольчества, традиций волонтерства», − подчеркнул Владимир Путин.

За последние годы в круглогодичных центрах открыли для себя новые возможности порядка 150 тысяч молодых людей из всех регионов России. Теперь таких молодежных центров будет уже 16, и один из них − в Югре, отметил президент.

«Наш регион занимает первые строчки отраслевых рейтингов ведущих аналитических агентств по развитию некоммерческого сектора, гражданского общества. Мы рады, что наши знания и опыт лидеров НКО, сферы волонтерства будут транслироваться на другие регионы нашей страны», − высказался руководитель круглогодичного молодежного образовательного центра «Добрино» Владислав Соколов.

Подчеркнем, что в 2024 году в рамках работы «Добрино» планируют провести несколько крупных федеральных мероприятий. Среди них – всероссийский форум волонтеров культуры, всероссийский форум социального призвания, который объединит молодых специалистов социальной сферы − работников социальных учреждений, фондов, служб занятости, социальных волонтеров, студентов профильных вузов, сотрудников НКО.

Кроме того, в планах организовать всероссийский форум «серебряных добровольцев», которые занимаются повышением компетенций волонтеров «серебряного возраста» и поддержкой лучших инициатив с помощью межпоколенческого взаимодействия и развития системы наставничества.

Еще одно мероприятие в Югре в рамках деятельности центра «Добрино» состоится в рамках Федеральной программы «Обучение служением». Это будет всероссийский образовательный Форум для социальных партнеров и преподавателей вузов.

«Наш «Добрино» – российский центр компетенций в направлении «Общественные инициативы, гражданское общество и добровольчество». Молодые люди со всей страны приезжают в Югру для того, чтобы узнать о работе некоммерческих организаций, волонтерской деятельности, вместе с федеральными, региональными экспертами проработать проекты, которые по окончанию обучения внедрят в своих регионах. К 2026 году мы планируем привлечь к работе 10 300 человек, обучить 4 900 молодых людей и 380 специалистов с сфере молодежной политики, реализовать 740 инициатив», − обратила внимание губернатор Югры Наталья Комарова.

Центр «Добрино» должен встать в один ряд с федеральными площадками по другим направлениям — «Сенежем», «Машуком», «Тавридой», ранее сказал председатель комитета по молодежной политике Государственной думы Российской Федерации, председателем совета Ассоциации волонтерских центров России Артём Метелев. В настоящий момент молодежная организация считается единственным центром компетенций по направлениям «Общественные инициативы, гражданское общество и добровольчество».

Напомним, Югра стала победителем Всероссийского конкурса по созданию круглогодичных центров компетенций по молодежной политике среди субъектов РФ.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:15, просмотров: 107, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#349 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1712515861"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1713120668"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=6ZcE05usFCglSOF9q6PLqs7nHk2inq8tO56HBIOnbcFvzWWQGB3UseEVCKMl7DxOCOYLZ6f7j1Tq0Gto2QKCrXvrZdK+vwHX2QL5Ahr5VodX8syadcfdR5S7Tww5+afG"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=6ZcE05usFCglSOF9q6PLqs7nHk2inq8tO56HBIOnbcFvzWWQGB3UseEVCKMl7DxOCOYLZ6f7j1Tq0Gto2QKCrXvrZdK+vwHX2QL5Ahr5VodX8syadcfdR5S7Tww5+afG"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "04a8aa1dbdb75e39a8a9713cd20e03ee.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdWj1YV"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjdWj1YV"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-04-07 23:51:01"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-04-14 23:51:08"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#332 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#316 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#331 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#316 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#316 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#316 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#349 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1712515861"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1713120668"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=6ZcE05usFCglSOF9q6PLqs7nHk2inq8tO56HBIOnbcFvzWWQGB3UseEVCKMl7DxOCOYLZ6f7j1Tq0Gto2QKCrXvrZdK+vwHX2QL5Ahr5VodX8syadcfdR5S7Tww5+afG"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=6ZcE05usFCglSOF9q6PLqs7nHk2inq8tO56HBIOnbcFvzWWQGB3UseEVCKMl7DxOCOYLZ6f7j1Tq0Gto2QKCrXvrZdK+vwHX2QL5Ahr5VodX8syadcfdR5S7Tww5+afG"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "04a8aa1dbdb75e39a8a9713cd20e03ee.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdWj1YV"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjdWj1YV"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-04-07 23:51:01"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-04-14 23:51:08"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#332 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#316 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#331 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#316 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#316 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#316 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#349 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1712515861"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1713120668"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=6ZcE05usFCglSOF9q6PLqs7nHk2inq8tO56HBIOnbcFvzWWQGB3UseEVCKMl7DxOCOYLZ6f7j1Tq0Gto2QKCrXvrZdK+vwHX2QL5Ahr5VodX8syadcfdR5S7Tww5+afG"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=6ZcE05usFCglSOF9q6PLqs7nHk2inq8tO56HBIOnbcFvzWWQGB3UseEVCKMl7DxOCOYLZ6f7j1Tq0Gto2QKCrXvrZdK+vwHX2QL5Ahr5VodX8syadcfdR5S7Tww5+afG"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "04a8aa1dbdb75e39a8a9713cd20e03ee.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjdWj1YV"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjdWj1YV"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-04-07 23:51:01"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-04-14 23:51:08"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#332 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#316 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#331 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#316 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#316 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#316 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjdWj1YV реклама на siapress.ru
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjdWj1YV реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(4) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#356 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1712051405"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1714416806"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=xTqm+nupI7ZoVMwhArAPhz4NUU9+fs83rnecp78MjLR29ClwrSwjMmSlOiGD4AtjdxV2hSVJCic4+pASmXEPi/QNn89tGKvn9SDDGfgxSWl5KXGo2O4HN/ruNhtCwVKc9ZkHVnU8TJS3+IQGC8dU13Obgppe6wRowUa/WuDPSHM="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=xTqm+nupI7ZoVMwhArAPhz4NUU9+fs83rnecp78MjLR29ClwrSwjMmSlOiGD4AtjdxV2hSVJCic4+pASmXEPi/QNn89tGKvn9SDDGfgxSWl5KXGo2O4HN/ruNhtCwVKc9ZkHVnU8TJS3+IQGC8dU13Obgppe6wRowUa/WuDPSHM="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "140"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "58"
      ["name"]=>
      string(62) "Национальные проекты России (С3) (2)"
      ["link"]=>
      string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "c2ed4e597a325972144f168a1bf00b83.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(52) "Национальные проекты России"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-04-02 14:50:05"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-04-29 23:53:26"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "140"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#362 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#363 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#364 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#361 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1712051323"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1714416274"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=c80eZc/hC6dSB4rpZd/blf7pGKil+30I1iZra2DNsOtg06fCvpEyixOyD9K6DXXnE4YgGpKu/HO97PScEDwaCPMLzKnrT5EeyDTI0QDctQ5EFkWug4ZTKPgbEDlPIkXGbihMXyAoaald5f/Hk7yFxKK9oHqwqhmq0duJhPwGWlU="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=c80eZc/hC6dSB4rpZd/blf7pGKil+30I1iZra2DNsOtg06fCvpEyixOyD9K6DXXnE4YgGpKu/HO97PScEDwaCPMLzKnrT5EeyDTI0QDctQ5EFkWug4ZTKPgbEDlPIkXGbihMXyAoaald5f/Hk7yFxKK9oHqwqhmq0duJhPwGWlU="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "139"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "58"
      ["name"]=>
      string(62) "Национальные проекты России (С3) (1)"
      ["link"]=>
      string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "d393763a7a9259c95683678b260cb029.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-04-02 14:48:43"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-04-29 23:44:34"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "139"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#367 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#368 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#369 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [2]=>
  object(AdvItems)#366 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1712051437"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1714416276"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=8lmGHzf08Rek4lUIf14q/wSedyki8V5xMXI3IXHXZFdWTOTv7Kk48QLckYC29lFa+Tfmm1Famg+0K/wtY9uRmEjkfBrBHL4FQFSaVT8gYSAJPY3waSkO+tzUc7u++4N1YMEcs8mAd/nNgYjlnXlpFxBWDLW4pLNBCjrXLKZvjN4="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=8lmGHzf08Rek4lUIf14q/wSedyki8V5xMXI3IXHXZFdWTOTv7Kk48QLckYC29lFa+Tfmm1Famg+0K/wtY9uRmEjkfBrBHL4FQFSaVT8gYSAJPY3waSkO+tzUc7u++4N1YMEcs8mAd/nNgYjlnXlpFxBWDLW4pLNBCjrXLKZvjN4="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "142"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "58"
      ["name"]=>
      string(62) "Национальные проекты России (С3) (4)"
      ["link"]=>
      string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "1862e53493b8debc97849115951c6e0e.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(52) "Национальные проекты России"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-04-02 14:50:37"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-04-29 23:44:36"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "142"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#372 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#370 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#373 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#370 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#374 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#370 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#370 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [3]=>
  object(AdvItems)#371 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1712051414"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1714416275"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=vJVyayYjH6HoPJY+l8lOtulC95eZEyzKiFECQL05Y/flRL+72Fp/X4rLAERev1ihZytrqxjHGoc2FF8KLSlYqhZ4H9RxUBxlsfv9AJ1tn5VPHxgc7fUorciZnlFM9JUGLhGczvu7tBcpcS98+GQBnugA5brBf2ql9Yl1W9toZNI="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=vJVyayYjH6HoPJY+l8lOtulC95eZEyzKiFECQL05Y/flRL+72Fp/X4rLAERev1ihZytrqxjHGoc2FF8KLSlYqhZ4H9RxUBxlsfv9AJ1tn5VPHxgc7fUorciZnlFM9JUGLhGczvu7tBcpcS98+GQBnugA5brBf2ql9Yl1W9toZNI="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "141"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "58"
      ["name"]=>
      string(62) "Национальные проекты России (С3) (3)"
      ["link"]=>
      string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "b39d8b78500e62017071b4066ba731d4.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(52) "Национальные проекты России"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-04-02 14:50:14"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-04-29 23:44:35"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "141"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#377 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#375 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#378 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#375 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#379 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#375 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#375 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(4) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#356 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1712051405"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1714416806"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=xTqm+nupI7ZoVMwhArAPhz4NUU9+fs83rnecp78MjLR29ClwrSwjMmSlOiGD4AtjdxV2hSVJCic4+pASmXEPi/QNn89tGKvn9SDDGfgxSWl5KXGo2O4HN/ruNhtCwVKc9ZkHVnU8TJS3+IQGC8dU13Obgppe6wRowUa/WuDPSHM="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=xTqm+nupI7ZoVMwhArAPhz4NUU9+fs83rnecp78MjLR29ClwrSwjMmSlOiGD4AtjdxV2hSVJCic4+pASmXEPi/QNn89tGKvn9SDDGfgxSWl5KXGo2O4HN/ruNhtCwVKc9ZkHVnU8TJS3+IQGC8dU13Obgppe6wRowUa/WuDPSHM="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "140"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "58"
      ["name"]=>
      string(62) "Национальные проекты России (С3) (2)"
      ["link"]=>
      string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "c2ed4e597a325972144f168a1bf00b83.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(52) "Национальные проекты России"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-04-02 14:50:05"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-04-29 23:53:26"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "140"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#362 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#363 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#364 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#361 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1712051323"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1714416274"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=c80eZc/hC6dSB4rpZd/blf7pGKil+30I1iZra2DNsOtg06fCvpEyixOyD9K6DXXnE4YgGpKu/HO97PScEDwaCPMLzKnrT5EeyDTI0QDctQ5EFkWug4ZTKPgbEDlPIkXGbihMXyAoaald5f/Hk7yFxKK9oHqwqhmq0duJhPwGWlU="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=c80eZc/hC6dSB4rpZd/blf7pGKil+30I1iZra2DNsOtg06fCvpEyixOyD9K6DXXnE4YgGpKu/HO97PScEDwaCPMLzKnrT5EeyDTI0QDctQ5EFkWug4ZTKPgbEDlPIkXGbihMXyAoaald5f/Hk7yFxKK9oHqwqhmq0duJhPwGWlU="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "139"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "58"
      ["name"]=>
      string(62) "Национальные проекты России (С3) (1)"
      ["link"]=>
      string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "d393763a7a9259c95683678b260cb029.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-04-02 14:48:43"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-04-29 23:44:34"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "139"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#367 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#368 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#369 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [2]=>
  object(AdvItems)#366 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1712051437"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1714416276"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=8lmGHzf08Rek4lUIf14q/wSedyki8V5xMXI3IXHXZFdWTOTv7Kk48QLckYC29lFa+Tfmm1Famg+0K/wtY9uRmEjkfBrBHL4FQFSaVT8gYSAJPY3waSkO+tzUc7u++4N1YMEcs8mAd/nNgYjlnXlpFxBWDLW4pLNBCjrXLKZvjN4="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=8lmGHzf08Rek4lUIf14q/wSedyki8V5xMXI3IXHXZFdWTOTv7Kk48QLckYC29lFa+Tfmm1Famg+0K/wtY9uRmEjkfBrBHL4FQFSaVT8gYSAJPY3waSkO+tzUc7u++4N1YMEcs8mAd/nNgYjlnXlpFxBWDLW4pLNBCjrXLKZvjN4="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "142"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "58"
      ["name"]=>
      string(62) "Национальные проекты России (С3) (4)"
      ["link"]=>
      string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "1862e53493b8debc97849115951c6e0e.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(52) "Национальные проекты России"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-04-02 14:50:37"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-04-29 23:44:36"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "142"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#372 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#370 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#373 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#370 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#374 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#370 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#370 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [3]=>
  object(AdvItems)#371 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1712051414"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1714416275"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=vJVyayYjH6HoPJY+l8lOtulC95eZEyzKiFECQL05Y/flRL+72Fp/X4rLAERev1ihZytrqxjHGoc2FF8KLSlYqhZ4H9RxUBxlsfv9AJ1tn5VPHxgc7fUorciZnlFM9JUGLhGczvu7tBcpcS98+GQBnugA5brBf2ql9Yl1W9toZNI="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=vJVyayYjH6HoPJY+l8lOtulC95eZEyzKiFECQL05Y/flRL+72Fp/X4rLAERev1ihZytrqxjHGoc2FF8KLSlYqhZ4H9RxUBxlsfv9AJ1tn5VPHxgc7fUorciZnlFM9JUGLhGczvu7tBcpcS98+GQBnugA5brBf2ql9Yl1W9toZNI="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "141"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "58"
      ["name"]=>
      string(62) "Национальные проекты России (С3) (3)"
      ["link"]=>
      string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "b39d8b78500e62017071b4066ba731d4.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(52) "Национальные проекты России"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-04-02 14:50:14"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-04-29 23:44:35"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "141"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#377 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#375 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#378 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#375 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#379 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#375 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#375 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(4) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#356 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1712051405"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1714416806"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=xTqm+nupI7ZoVMwhArAPhz4NUU9+fs83rnecp78MjLR29ClwrSwjMmSlOiGD4AtjdxV2hSVJCic4+pASmXEPi/QNn89tGKvn9SDDGfgxSWl5KXGo2O4HN/ruNhtCwVKc9ZkHVnU8TJS3+IQGC8dU13Obgppe6wRowUa/WuDPSHM="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=xTqm+nupI7ZoVMwhArAPhz4NUU9+fs83rnecp78MjLR29ClwrSwjMmSlOiGD4AtjdxV2hSVJCic4+pASmXEPi/QNn89tGKvn9SDDGfgxSWl5KXGo2O4HN/ruNhtCwVKc9ZkHVnU8TJS3+IQGC8dU13Obgppe6wRowUa/WuDPSHM="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "140"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "58"
      ["name"]=>
      string(62) "Национальные проекты России (С3) (2)"
      ["link"]=>
      string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "c2ed4e597a325972144f168a1bf00b83.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(52) "Национальные проекты России"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-04-02 14:50:05"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-04-29 23:53:26"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "140"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#362 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#363 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#364 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#360 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#361 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1712051323"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1714416274"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=c80eZc/hC6dSB4rpZd/blf7pGKil+30I1iZra2DNsOtg06fCvpEyixOyD9K6DXXnE4YgGpKu/HO97PScEDwaCPMLzKnrT5EeyDTI0QDctQ5EFkWug4ZTKPgbEDlPIkXGbihMXyAoaald5f/Hk7yFxKK9oHqwqhmq0duJhPwGWlU="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=c80eZc/hC6dSB4rpZd/blf7pGKil+30I1iZra2DNsOtg06fCvpEyixOyD9K6DXXnE4YgGpKu/HO97PScEDwaCPMLzKnrT5EeyDTI0QDctQ5EFkWug4ZTKPgbEDlPIkXGbihMXyAoaald5f/Hk7yFxKK9oHqwqhmq0duJhPwGWlU="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "139"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "58"
      ["name"]=>
      string(62) "Национальные проекты России (С3) (1)"
      ["link"]=>
      string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "d393763a7a9259c95683678b260cb029.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(0) ""
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-04-02 14:48:43"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-04-29 23:44:34"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "139"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#367 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#368 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#369 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#365 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [2]=>
  object(AdvItems)#366 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1712051437"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1714416276"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=8lmGHzf08Rek4lUIf14q/wSedyki8V5xMXI3IXHXZFdWTOTv7Kk48QLckYC29lFa+Tfmm1Famg+0K/wtY9uRmEjkfBrBHL4FQFSaVT8gYSAJPY3waSkO+tzUc7u++4N1YMEcs8mAd/nNgYjlnXlpFxBWDLW4pLNBCjrXLKZvjN4="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=8lmGHzf08Rek4lUIf14q/wSedyki8V5xMXI3IXHXZFdWTOTv7Kk48QLckYC29lFa+Tfmm1Famg+0K/wtY9uRmEjkfBrBHL4FQFSaVT8gYSAJPY3waSkO+tzUc7u++4N1YMEcs8mAd/nNgYjlnXlpFxBWDLW4pLNBCjrXLKZvjN4="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "142"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "58"
      ["name"]=>
      string(62) "Национальные проекты России (С3) (4)"
      ["link"]=>
      string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "1862e53493b8debc97849115951c6e0e.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(52) "Национальные проекты России"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-04-02 14:50:37"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-04-29 23:44:36"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "142"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#372 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#370 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#373 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#370 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#374 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#370 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#370 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [3]=>
  object(AdvItems)#371 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1712051414"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1714416275"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=vJVyayYjH6HoPJY+l8lOtulC95eZEyzKiFECQL05Y/flRL+72Fp/X4rLAERev1ihZytrqxjHGoc2FF8KLSlYqhZ4H9RxUBxlsfv9AJ1tn5VPHxgc7fUorciZnlFM9JUGLhGczvu7tBcpcS98+GQBnugA5brBf2ql9Yl1W9toZNI="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=vJVyayYjH6HoPJY+l8lOtulC95eZEyzKiFECQL05Y/flRL+72Fp/X4rLAERev1ihZytrqxjHGoc2FF8KLSlYqhZ4H9RxUBxlsfv9AJ1tn5VPHxgc7fUorciZnlFM9JUGLhGczvu7tBcpcS98+GQBnugA5brBf2ql9Yl1W9toZNI="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "141"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "58"
      ["name"]=>
      string(62) "Национальные проекты России (С3) (3)"
      ["link"]=>
      string(51) "https://86.gorodsreda.ru/objects?location=m71876000"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "b39d8b78500e62017071b4066ba731d4.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(52) "Национальные проекты России"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-04-02 14:50:14"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-04-29 23:44:35"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "141"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#377 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#375 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#378 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#375 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#379 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#375 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#375 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
реклама на siapress.ru
реклама на siapress.ru

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Дождь, снег, ночные заморозки: весна в Сургуте задерживается 1724
  2. ​Почти 20 тысяч сургутян выбрали объекты для благоустройства в 2025 году 723
  3. ​Спортсмен из Сургутского района взял бронзу Кубка Югры по биатлону 708
  4. ​Сургут принял баянистов и аккордеонистов со всей страны 624
  5. Голосовой робот поможет югорским путешественникам успеть на рейс 565
  6. 10 апреля в Сургуте перекроют движение на нескольких улицах 228
  7. ​Сургутянка получит штраф за отправку дрожжей в колонию строгого режима 195
  8. ​В Нижневартовске пострадал 11-летний пассажир при наезде авто в столб 188
  9. За спам-звонки в России придется заплатить до одного миллиона рублей 186
  10. ​В Сургуте пройдет промывка сетей, возможно ухудшение качества воды 153
  1. ​Евгений Дьячков будет управлять аэропортом Сургута еще два года 3117
  2. Бывший учитель математики в ХМАО стал закладчиком наркотиков 2106
  3. В Сургуте нашли парня, выстрелившего в стеклянную остановку из пистолета 2066
  4. Как отрегулировать пластиковые окна самостоятельно? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 1993
  5. ​В Сургуте застрелили бизнесмена на глазах семьи, возбуждено уголовное дело 1910
  6. ​Сургутянам назвали дату планового отключения горячей воды 1858
  7. ​Как российские города благоустраивали 1748
  8. ​В Сургуте водителю самосвала грозит два года тюрьмы за наезд на остановку с людьми 1747
  9. ​Дождь, снег, ночные заморозки: весна в Сургуте задерживается 1724
  10. ​Теплее на 17 градусов: в ХМАО ожидается потепление 1706
  1. 180 молодых биатлонистов съедутся в Ханты-Мансийск 14223
  2. ​Три новых автобусных маршрута начнут курсировать в Сургуте с 14 марта 9351
  3. ​Рабочая неделя в ХМАО начнется с похолодания и метели 7131
  4. В Югре похолодает до -37 градусов 6532
  5. ​Сургут продолжит таять 6224
  6. ​В Сургуте исчез востребованный остановочный павильон 6002
  7. ​Первые новые автобусы скоро прибудут в Сургут 5316
  8. Царское потворство 5117
  9. Конец Бардаковой власти 4928
  10. ​Сургуту нужна перестройка главных дорог, чтобы создать магистральные автобусные маршруты 4585

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика