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​В Русскинской отменили слет оленеводов, рыбаков и охотников из-за кори

Праздник в Русскинской отменили из-за высокой заболеваемости корью в регионе

​В Русскинской отменили слет оленеводов, рыбаков и охотников из-за кори
Фото: "Югра Официально" / t.me

Районный национальный праздник «Слет оленеводов, рыбаков и охотников» в Русскинской этой весной не состоится. Такое решение приняли из-за высокой заболеваемостью кори в регионе. Не состоятся и другие культурно-массовые мероприятия, сообщили в администрации Сургутского района.

«Вопрос о переносе праздника на более поздний период будет рассмотрен осенью при наступлении благоприятных климатических условий для проведения мероприятий. К сожалению, так сложились обстоятельства, что мы вынуждены отменить проведение праздника в настоящее время. Здоровье жителей для нас в приоритете», — прокомментировал начальник отдела по недропользованию и работе с коренными малочисленными народами Севера администрации Сургутского района Александр Шухардин.

Ранее мы писали, что это мероприятие должно было пройти в 55 раз, планировалось задействовать четыре локации.


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Сегодня в 12:16, просмотров: 98, комментариев: 0
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