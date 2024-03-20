Праздник в Русскинской отменили из-за высокой заболеваемости корью в регионе

Районный национальный праздник «Слет оленеводов, рыбаков и охотников» в Русскинской этой весной не состоится. Такое решение приняли из-за высокой заболеваемостью кори в регионе. Не состоятся и другие культурно-массовые мероприятия, сообщили в администрации Сургутского района.

«Вопрос о переносе праздника на более поздний период будет рассмотрен осенью при наступлении благоприятных климатических условий для проведения мероприятий. К сожалению, так сложились обстоятельства, что мы вынуждены отменить проведение праздника в настоящее время. Здоровье жителей для нас в приоритете», — прокомментировал начальник отдела по недропользованию и работе с коренными малочисленными народами Севера администрации Сургутского района Александр Шухардин.

Ранее мы писали, что это мероприятие должно было пройти в 55 раз, планировалось задействовать четыре локации.