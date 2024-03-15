Самые разные дикие животные попали в объектив фотоловушки в Югре

Скрытая камера в Югре запечатлела, как живут дикие звери. В объектив фотоловушки в Юганском заповеднике попались самые разные представители местной фауны. Удивительными кадрами сотрудники заповедника поделились в социальных сетях.

Так, один за другим на одну и ту же тропу выходят медведи, лисы, волки, кабаны, лось и зверьки поменьше – зайцы, белки. Затесался среди обитателей леса и человек – в какой-то момент по проторенной дорожке проезжает мужчина на снегоходе. Столько «добычи» фотоловушка поймала за шесть месяцев – с 10 марта по 21 сентября прошлого года.

Ранее мы сообщали, что в Нефтеюганском районе нефтяники нашли маленьких медвежат без мамы.