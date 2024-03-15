Югорские специалисты помогли 1 398 женщинам избежать абортов

В ХМАО в 2023 году благодаря мероприятиям проекта «Жизнь – Священный дар» от проведения абортов отказались 1 398 женщин. За девять лет деятельности фонда в Югре сохранили жизнь 9 902 малышам, пишет «Сургутская трибуна».

Церемония вручения наград конкурса «Жизнь – Священный дар» состоялась в Сургуте. Лауреатами стали врачи гинекологи, акушеры, психологи. Эти специалисты проводят доабортное консультирование женщин, поддерживают их и помогают сделать выбор в пользу продолжения беременности.

В этом году на участие в конкурсе заявилось более 20 лечебных учреждений округа. В номинации «Медицинская организация в защиту жизни» победителем стала Пыть-Яхская окружная клиническая больница. За «Личный вклад в защиту жизни» отметили специалистов Сургутской поликлиника № 4 - акушера-гинеколога Аллу Маценко и акушерку Алию Кульчимаеву.

Лучшим психологом доабортного консультирования признали Ольгу Зелеву из Сургутской поликлиники №4. В номинации «Инициатива в защиту жизни» победу одержал коллектив Нижневартовской городской поликлиники.