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​Молодой водитель из Пыть-Яха устроил аварию с участием пяти автомобилей

В Пыть-Яхе произошло массовое ДТП

​Молодой водитель из Пыть-Яха устроил аварию с участием пяти автомобилей
Фото: Полиция Югры

Накануне, 14 марта, в Пыть-Яхе произошла авария с участием пяти автомобилей. Виновником ДТП стал 21-летний водитель, который не пропустил «КамАЗ», сообщает окружная полиция.

«21-летний водитель легкового автомобиля, не убедившись в безопасности маневра, выехал на дорогу с прилегающей территории, не пропустив автомобиль КамАЗ в составе полуприцепа, который двигался по улице Тепловский тракт в сторону города Пыть-Ях. Водитель КамАЗа, пытаясь уйти от удара, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным транспортным средством КамАЗ, который при торможении повредил полуприцепом припаркованный на обочине легковой автомобиль Хендай», – говорится в сообщении.

В ДТП повреждено два легковых автомобиля и два – грузовых в составе полуприцепа. Пострадавших нет.


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Сегодня в 09:49, просмотров: 123, комментариев: 0
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