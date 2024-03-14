В Югре осудили мать и бабушку, истязавших малолетнего ребенка

Мать и бабушка в Югорске систематически истязали несовершеннолетнего. Малолетнего ребенка подвергали побоям, лишали воды, еды и свободы. В итоге в отношении женщин возбудили уголовное дело, рассказали в Югорском городском суде.

«‎Используя свое превосходство над ребенком, по незначительному поводу в качестве наказания они наносили удары по различным частям тела ребенка. При этом бабушка нередко использовала подручные средства – тряпку и веник. Кроме того, женщины запирали малолетнего ребенка в туалетной комнате и оставляли его, дверь снаружи запирали на щеколду», –говорится в сообщении.

Ранее мать малыша уже лишили родительских прав в отношении трех других детей. Нерадивая родительница была судима, воспитанием ребенка не занималась – тот был истощен и социально не адаптирован.

Теперь и ей, и бабушке предстоит понести наказание – суд назначил каждой по 3,5 года условного лишения свободы, а также постановил, чтобы обе выплатили пострадавшему несовершеннолетнему компенсацию морального вреда. В законную силу приговор уже вступил.