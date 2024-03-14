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​В Югре запустили Центр общественного наблюдения за выборами

В Государственной библиотеке Югры запустили в тестовом режиме Центр общественного наблюдения

​В Югре запустили Центр общественного наблюдения за выборами

Сегодня, 14 марта, в здании Государственной библиотеки Югры в тестовом режиме запустили Центр общественного наблюдения за выборами. Именно здесь будут следить за соблюдением законности в процессе голосования за президента России. Понаблюдать за выборами сможет любой желающий – нужно только иметь при себе паспорт гражданина РФ.

«Региональный общественный штаб продолжает работу. С 14 марта мы запускаем в тестовом режиме наш Центр общественного наблюдения. В нем установлены экраны, на которые выведены избирательные участки округа. Мы можем наблюдать за ходом голосования. Здесь есть 10 автоматизированных рабочих мест, позволяющих вывести на экран определенный избирательный участок, если потребуется. При внештатных ситуациях наши наблюдатели в муниципалитетах оперативно сообщают об этом нашим координаторам. А координаторы доводят информацию в региональный общественный штаб», – рассказала председатель регионального общественного штаба по наблюдению за выборами, председатель Общественной палаты Югры Алсу Маганова.

Непосредственно в Центре наблюдения будут работать эксперты, юристы, волонтеры ЮГУ, координатор общественного наблюдения в Ханты-Мансийске, руководитель Регионального общественного штаба.

Всего в округе на время проведения выборов установлены 1 020 цифровых камер на территории 510 участков. Видео с камер будет транслироваться в региональный Центр общественного наблюдения и на специальный служебный портал «Наш выбор онлайн». Видеокамеры будут снимать рабочие места членов УИК со списками избирателей, ящики для голосования, сейф-пакеты, зоны выдачи бюллетеней и итогового подсчета голосов.

С помощью видеонаблюдения за ходом голосования будут следить общественные наблюдатели. Напомним, в период с 12 января по 17 февраля 15 преподавателей регионального общественного штаба подготовили 2 562 общественных наблюдателя. Главная их задача — следить за честностью выборов, за соблюдением закона, не допускать нарушений. Преподаватели рассказывали им о нюансах избирательного права, юридических тонкостях, учили грамотно и профессионально следить как за голосованием, так и за подсчетом бюллетеней, оперативно реагировать на нештатные случаи и исправлять ситуацию.


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Сегодня в 17:12, просмотров: 104, комментариев: 0
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