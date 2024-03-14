Книги Достоевского и Ремарка стали самыми читаемыми в ХМАО в 2023 году

В 2023 году жители ХМАО чаще всего покупали книги Федора Достоевского и Эриха Марии Ремарка. Популярностью также пользовались произведения Агаты Кристи и Джоан Роулинг, сообщили Ura.ru аналитики сети «Читай-город».

«Сеть проанализировала самых популярных авторов в книжном топ-100. Рейтинг составлен по количеству книг автора: Федор Достоевский, Эрих Мария Ремарк, Агата Кристи, Ольга Примаченко, Мосян Тунсю», — отмечают представители сети.

Также в прошлогодний топ попали книги Лии Арден, Джоан Роулинг, Михаила Булгакова, Николаса Спаркса и Рэя Брэдбери. Аналитики отмечают, что в этом году югорчане интересуются триллерами и фэнтези. «Растет интерес к биографиям, фольклору, славянскому фэнтези, литературе о новейшей истории России», — уточнили сотрудники сети.