В Югре стартует голосование за благоустройство

Жители Югры с 15 по 17 марта примут участие в всероссийском голосовании за благоустройство общественных пространств в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Как рассказала на площадке ЦУР директор департамента пространственного развития и архитектуры Югры Виктория Семенова, в этом году список муниципалитетов, участвующих в проекте, расширился до 16, что отражает растущую активность и инициативность жителей.

Голосовать смогут жители Когалыма, Мегиона, Лангепаса, Нефтеюганска, Нижневартовска, Нягани, Пыть-Яха, Радужного, Сургута, Урая, Ханты-Мансийска, Югорска, г.п. Белоярский, Излучинск, Советский, Лянтор. Всего предложено 42 проекта благоустройства, включая парки, скверы, экологические тропы и набережные. Впервые за историю проведения голосования, жители смогут выбирать из более широкого списка объектов, что делает процесс более включенным и демократичным.

Для удобства граждан на избирательных участках будут работать волонтеры, которые помогут разобраться с механизмом голосования и ответят на все вопросы. Посмотреть эскизы будущих объектов можно на сайте 86.gorodsreda.ru.