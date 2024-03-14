В Югре идет масштабная работа по строительству и реконструкции школ

Губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание координационного совета по строительству объектов, влияющих на исполнение национальных проектов. Одной из ключевых тем разговора стали общеобразовательные учреждения. Всего до конца 2024 года в Югре должны быть введены в эксплуатацию девять новых школ, и еще две пройти через реконструкцию. Таким образом будут созданы 13 тысяч новых мест в системе общего среднего образования, подчеркивает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры.

В Ханты-Мансийске строится крупнейшая средняя школа на 1 725 мест в микрорайоне «Иртыш-2», ее готовность составляет 65%, сообщил глава города Максим Ряшин. В Когалыме и Урае также возводятся школы на 900 мест, направленные на уменьшение числа детей, обучающихся во вторую смену. В Белом Яре (Сургутский район) продолжается строительство школы на 1 100 мест, объект готов на 27%, сказал глава района Андрей Трубецкой. В Сургуте идет строительство школы в микрорайоне 20А на 1 500 мест, где уже завершается устройство фундамента. В деревне Ушье Кондинского района завершается строительство школы-детского сада, готовность объекта – 99%.

Наталья Комарова подчеркнула значимость масштабной работы по строительству и реконструкции школ в Югре и настроила коллег на то, что представители правительства, местных властей и подрядчиков не имеют права подвести югорчан в этом вопросе.