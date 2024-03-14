На югорчанина с поддельными правами завели уголовное дело после ДТП

Житель Пыть-Яха управлял автомобилем по поддельным правам и попал в ДТП. Против него возбудили уголовное дело, а машину поместили на специальную стоянку, сообщает пресс-служба ОМВД города.

Авария произошла 8 марта на ул. Тюменский тракт в Пыть-Яхе. По данным ГИБДД, один из водителей выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем.

Инспекторы ДПС установили, что водительское удостоверение одного из участников ДТП является поддельным. Проведенное исследование подтвердило догадки полицейских.

⁣«В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Одна из санкций данной статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до одного года», - отметили в пресс-службе полиции.

Автомобиль югорчанина поместили на спецстоянку. Для самого мужчины избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.