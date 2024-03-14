В Югре оставшиеся без мамы медвежата нашли приют благодаря нефтяникам

Двое медвежат вышли к нефтяникам в Нефтеюганском районе. Работяги заметили малышей, но их мамы поблизости не оказалось. Стало понятно, что самостоятельно этим совсем еще маленьким зверятам не выжить. К делу подключили ветеринаров.

Сейчас медвежата находятся на карантине под присмотром специалистов. Как сообщает телеканал «Россия», косолапым помогут реабилитироваться в зоопарке на базе отдыха «Парус». Его сотрудники часто выручают диких зверей, которые попали в беду.

Что случилось с мамой медвежат, выяснить на настоящий момент не удалось.