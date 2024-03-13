Все процедуры по подготовке к выборам президента в Югре завершены

В преддверии выборов Президента России, запланированных с 15 по 17 марта, в Югре прошло заседание координационного совета под руководством губернатора Натальи Комаровой. Совещание было посвящено итогам подготовительных мероприятий, включая обеспечение безопасности на избирательных участках и информационному сопровождению электорального процесса.

В регионе для проведения голосования будут работать 22 территориальных и 734 участковых избирательных комиссии. За ходом выборов будут наблюдать свыше 2 300 общественных наблюдателей, а с 15 марта заработает Центр общественного наблюдения с онлайн-подключением всех избирательных участков Югры.

Было отмечено, что на 510 участках будет организовано видеонаблюдение, а на 183 установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней. Все избирательные участки будут оборудованы системами для создания протоколов с QR-кодами. Председатель избирательной комиссии Югры Денис Корнеев рассказал о проекте «ИнформУИК», в рамках которого команды обходчиков посетили 532 тысячи квартир и частных домов, информируя граждан о деталях предстоящего голосования.

«Эти президентские выборы – особая ответственность для органов государственной власти, правоохранительных, контрольно-надзорных органов, избирательных комиссий. Согласованность действий окружных управлений Росгвардии, МВД, Главного управления МЧС РФ по региону должна быть стопроцентной, соответствующей плану организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов, и комплексу межведомственных мер, направленных на усиление антитеррористической, противопожарной защищенности тех социальных объектов, на площадке которых будут вести деятельность избирательные комиссии по всему региону», – настроила коллег Наталья Комарова.

Особое внимание уделено мерам безопасности: на всех участках будут использоваться металлодетекторы, а сотрудники Росгвардии, частных охранных организаций и добровольных народных дружин обеспечат охрану общественного порядка.