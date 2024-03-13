Спустя пару лет Югра снова проведет Зимние Игры

В Югре вновь пройдут Зимние Игры «Мы вместе. Спорт». Первое такое мероприятие организовали в ХМАО в марте 2022 года. В этот раз соревнования пройдут с 18 по 28 марта. Об этом сообщает окружной департамент физической культуры и спорта.

«Югра примет лыжников, биатлонистов и следж-хоккейные команды. В Сахалинской области за медали поборются горнолыжники и керлингисты на колясках, а в Челябинской – сноубордисты», — указали в сообщении.

Параспортсмены Югры заявлены во всех спортивных дисциплинах, кроме керлинга. Прямо сейчас они активно готовятся и тренируются.