Дорога в Югре оказалась заблокирована вследствие страшной аварии

ДТП в Октябрьском районе унесло жизнь человека. Авария произошла накануне вечером на 64 километре дороги Нягань − Талинка. Там столкнулись два большегруза.

«47-летний водитель HOWO, по предварительным данным, не справился с управлением, не выбрал безопасную скорость движения и при торможении допустил занос прицепа с автоцистерной на полосу встречного движения», − рассказали в Госавтоинспекции Югры.

Последовало столкновение с «КамАЗом», который в это время двигался по «встречке». В результате погиб 46-летний мужчина, находившийся за рулем «КамАЗа». Еще два человека, находившиеся в его салоне, пострадали.

Сейчас на участке трассы, на котором произошла трагедия, затруднено движение. Перевернувшаяся цистерна просто перегородила дорогу. Автомобилистам предлагают варианты объезда.

«Объезд возможен со стороны города Нягани на 34 километре Ем-Еговского месторождения, со стороны города Ханты-Мансийска на 69 километре ДКП «Роснефть», либо через город Советский», − обратили внимание госавтоинспекторы.