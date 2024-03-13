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​Наталья Комарова презентовала женские проекты на площадке московского ВДНХ

Губернатор Югры приняла участие в женском форуме на выставке «Россия»

​Наталья Комарова презентовала женские проекты на площадке московского ВДНХ

На международной выставке-форуме «Россия» в московском ВДНХ прошел Всероссийский женский форум «Женщины: сохраняем традиции – развиваем Россию». В его рамках состоялось заседание дискуссионного клуба «Евразийского объединения женщин – региональных лидеров», в котором приняла участие губернатор Югры Наталья Комарова (она же выступает координатором этого проекта в целом). Там глава региона презентовала проекты, которые реализуют женщины из Югры и не только.

В их числе – производство Таволжной моченой морошки, которое запустила директор ООО «Ягоды Югры» Наталья-Тэлинэ Чайникова-Вахрушева на базе окружного технопарка. Этот продукт стал первый брендом региона, зарегистрированным с географическим указанием. Другая югорчанка Ирина Гайченцева реализует проект «Мастерская женского лидерства», направленный на личностный и профессиональный рост представительниц прекрасного пола.

«Я упомянула о самых разных проектах – как уже состоявшихся, так и находящихся в работе, планируемых для реализации с тем, чтобы обратить наше общее внимание на тот факт, что мы поддерживаем заинтересованность в самых разных форматах. Нет никаких границ и жестко очерченных периметров – все будет так, как мы с вами договоримся и сделаем», – приводит слова Натальи Комаровой департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры.

Перед широкой аудиторией выступили молодые участники клуба «Джуниор.ЕЖФ» – клуба, организованного в партнерстве с Евразийским детским сообществом и фондом общественной дипломатии «Евразийского объединения женщин – региональных лидеров» при поддержке правительства Югры. В нем состоят девушки в возрасте от 14 до 18 лет.

Ассистент кафедры энергетики факультета «Экология и инжиниринг» Нижневартовского государственного университета Екатерина Рыжникова рассказала о том, как создала научное сообщество девушек. «Теплоэнергетика и теплотехника - это важная отрасль науки и техники, которая занимается изучением и разработкой методов и средств преобразования энергии в тепловую энергию. Несмотря на то, что наша область знаний может считаться традиционно мужской, в Югре учатся талантливые девушки, которые смело осваивают такую непростую профессию, – подчеркнула она. – Моя работа в качестве наставника только начинается. Я убеждена, что женщины, которые хотят работать в этой отрасли, не должны бояться стереотипов. Ведь женщины могут все, а преграды – только в голове».

Еще одна югорчанка Анастасия Склярова рассказала о своей общественной организации «Учитель-волонтер», которая призвана помочь детям восполнять пробелы в общеобразовательных программах. За четыре года ее участники помогли более тысячи югорским семьям, проведя более 11 тысяч занятий. «За все время мы объединили порядка 400 педагогов разных учебных дисциплин, из них 112 учителей – из Макеевки Донецкой народной Республики. Развиваем систему наставничества – будем работать с детьми мигрантов и трудными подростками. Благодаря грантовой поддержке открыли первый региональный центр учителей-волонтеров в Урае, запущена сеть клубов учителей-волонтеров в Нефтеюганском районе, в планах – Ханты-Мансийск и район», – объяснила Анастасия.

Замбийка Мервис-Мирриам Пири, которая сейчас обучается в Югорском государственном университете, презентовала свою инициативу по созданию сообщества иностранных девушек-студентов Югры. Такое объединение позволяет участницам быстрее адаптироваться к новым условиям, а также совместно решать различные бытовые и бюрократические вопросы.

«Дискуссионный клуб – возможность поделиться идеями с участницами Евразийского женского форума, познакомиться с единомышленниками. В завершении встречи подписаны соглашения о сотрудничестве Фонда общественной дипломатии «Евразийское объединение женщин – региональных лидеров» с региональной общественной организацией «Интернациональный союз женщин» и АНО «Евразийский центр проектных инициатив». Благодарю уважаемых подруг за работу. Идем дальше», – резюмировала итоги встречи Наталья Комарова.


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