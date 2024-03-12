Югра попала в Книгу рекордов России за 11-метровый браслет из бисера

Мастера из ХМАО сплели 11-метровый браслет из бисера и попали в Книгу рекордов России. К созданию рекордно длинного украшения присоединились 52 участника Всемирного фестиваля молодежи из разных стран мира, сообщает телеграм-канал окружного правительства.

«Мастер-класс по плетению украшений прошел под руководством представительниц народа ханты в рамках мероприятий на выставочном пространстве Югры. В создании удивительного украшения также приняла участие глава региона Наталья Комарова», - сказано в сообщении.

Рекорд зафиксировали накануне в выставочном пространстве Югры в Международном аэропорту ВФМ. Официально зафиксированная длина полотна составила 10,87 метра.