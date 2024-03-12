На зимниках ХМАО введут ограничения для тяжелого транспорта

На зимних автомобильных дорогах ХМАО с 15 марта введут ограничения для проезда тяжелого транспорта. Причина - прогнозируемое повышение температуры. Ограничения будут действовать до наступления устойчивых минусовых температур, сообщает телеграм-канал «Северавтодор».

«В связи с прогнозируемым повышением температуры воздуха от -5°С до+5°С, с 09:00 часов 15.03.2024г. и до наступления устойчивых отрицательных температур воздуха ниже -10°С на зимних автомобильных дорогах Березовского и Октябрьского районов будет введено ограничение движения транспортных средств общей массой более 10 тонн», - сказано в сообщении.

Исключение будет сделано для машин оперативных служб и рейсовых автобусов.