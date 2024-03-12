В Югре стали чаще звать на работу возрастных соискателей

В Югре на 74 процента чаще зовут на работу возрастных соискателей (61+). Пожилые люди получают приглашения на такие профобласти, как «Домашний, обслуживающий персонал», «Рабочий персонал», «Транспорт, логистика, перевозки». Ожидаемая медианная зарплата составляет у мужчин 80 000 рублей, у женщин – 50 000 рублей. Об этом сообщили аналитики hh.ru.

«Профобластями, в которых резюме соискателей 61+ занимают наибольшие доли, являются: «Безопасность» (четыре процента) «Производство, сервисное обслуживание», «Домашний, обслуживающий персонал», «Рабочий персонал», «Сельское хозяйство», «Строительство, недвижимость», «Медицина, фармацевтика», «Транспорт, логистика», «Наука, образование», «Туризм, гостиницы, рестораны» (по два процента в каждой)», — говорится в сообщении.

Кроме того, на семь процентов выросло число резюме от соискателей возраста 51-60 лет и на два процента от тех, кому 41-50 лет.

«Соискателей от 51 до 60 лет (+51%) готовы брать на работу в профсферах «Рабочий персонал», «Транспорт, логистика, перевозки», «Продажи, обслуживание клиентов». Мужчины хотели бы зарабатывать 90 000 рублей, а женщины – 50 000 рублей», — указали аналитики.

Заметнее всего выросло число резюме у подростков (14-18 лет). Они выбирают для себя такие профобласти, как «Туризм, гостиницы, рестораны» (десять процентов), «Розничная торговля» (девять процентов) «Домашний, обслуживающий персонал» (семь процентов) Ожидаемая медианная зарплата у парней составляет 25 тысяч рублей, у девушек – 20 тысяч рублей.